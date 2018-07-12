SSJ100 аварийно сел в подмосковном Раменском

Генеральный директор ЛИИ имени Громова Евгений Пушкарский заявил, что самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ100) совершил аварийную посадку на территории исследовательского центра. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, самолет совершил аварийную посадку на территории центра из-за неисправности.

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Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пушкарский подчеркнул, что после выполнения жесткой посадки самолет получил незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле совершил аварийную посадку пассажирский самолет Superjet 100.

Как отмечалось, на борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа.