В Германии неонацистку пожизненно осудили за убийство 10 человек
Верховный суд Германии признал 43-летнюю Беату Чепе виновной в 10 убийствах и приговорил ее к пожизненному тюремному заключению, сообщает SkyNews.
Беата Чепе — единственный выживший член крайне правой группировки «Национально-социалистическое подполье». Суд над Чепе продолжался в течение шести лет. Женщину обвиняли в причастии к убийствам 10 людей, в основном мигрантов, в период с 2000 до 2007 года.
8 из 10 жертв оказались мужчинами турецкого происхождения, один был греком, а последней жертвой стала сотрудница полиции.
Группировка неонацистов была основана в 1998 году тремя активистами. Помимо Чепе в нее вошли Уве Мундлоз и Уве Бенхардт. Организация тайно существовала на протяжении 14 лет. На счету группировки, помимо убийств, несколько ограблений и теракты со взрывами.
Чепе задержали в 2011 году
Согласно законодательству Германии, приговоренных к пожизненному заключению могут выпустить после 15 лет за хорошее поведение. Однако у Чепе такой возможности не будет. Судья вынес максимально строгое наказание в связи с «исключительной жестокостью преступления».
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