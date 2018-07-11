Врачи рассказали о состоянии спасенных из пещеры в Таиланде детей

Большая часть спасенных школьников из пещеры в Таиланде находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минздрав страны.

По словам представителя министерства, ребята, которые провели в пещере более двух недель, потеряли в весе около двух килограмм.

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«По нашей оценке, они находятся в удовлетворительном состоянии и не демонстрируют признаков стресса. Большая часть ребят потеряла в среднем около 2 кг», — сказал он.

Накануне из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей: 12 игроков юниорской футбольной команды и их тренера.

Теперь, как сообщается, в свете международной огласки власти Таиланда рассматривают возможность превратить пещеру в туристическую достопримечательность.