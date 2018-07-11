Самолет с десятью пассажирами потерпел крушение в горах Аляски

Небольшой чартерный самолет, на борту которого находились десять пассажиров и пилот, потерпел крушение неподалеку от города Кетчикан на Аляске. Об этом сообщает ABC News.

Самолет упал на острове Принца Уэльского, в гористой местности, находящейся на высоте 600 м над уровнем моря.

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В Береговой охране США сообщили, что всем удалось выжить, некоторые получили травмы. Спасательная операция осложнялась погодными условиями. В итоге людей удалось эвакуировать на вертолете.

Ранее в ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет, пострадали 20 человек.