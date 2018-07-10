Во время беспорядков на западе Азербайджана убиты двое полицейских

Во время беспорядков в городе Гяндже на западе Азербайджана убиты двое полицейских, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В Гяндже полиция пресекла несанкционированный митинг. Демонстранты выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на мэра города Эльмара Велиева.

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«В ходе несанкционированного митинга в результате ударов колото-режущими предметами убиты замначальника главного управления полиции города Гянджи Ильгар Балакишиев и замначальника Низамнской районной полиции Самад Аббасов. Задержаны 40 человек, возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан обсудят в Брюсселе карабахский конфликт.