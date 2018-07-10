Замдекана юрфака МГУ арестован по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы вынес постановление об аресте заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, которого ранее обвинили в рейдерском захвате имущества компании «Автофинанс». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья Дмитрий Гордеев во время оглашения решения о мере пресечения обвиняемого.

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Суд ограничил свободу замдекана до 7 сентября. Защита обвиняемого заявила, что собирается обжаловать решение суда.

Степанову-Егиянцу вменяют совершение преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что замдекана юрфака МГУ обвинили в хищении 39 млн рублей.