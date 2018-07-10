Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей

Спасатели эвакуировали тренера детской команды, который оказался заблокирован в пещере в Таиланде из-за наводнения. Об этом сообщает Spring News.

Отмечается, что в данный момент его перевозят в госпиталь. Он был последним, кто оставался в пещере.

Ранее сообщалось, что из затопленной пещеры в Таиланде вывели последнего ребенка.

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10 июля в Таиланде прошла финальная фаза эвакуации подростков и их тренера из затопленной пещеры. Дайверы подняли на поверхность всех оставшихся в пещере людей — четырех школьников и их тренера.

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