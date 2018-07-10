На Украине просят продлить арест Вышинскому

Адвокат главы портала РИА «Новости» Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что сторона обвинения просит продлить арест его клиента на 60 дней, передает РИА «Новости».

«Сторона обвинения будет просить суд продлить срок содержания под стражей Вышинскому еще на 60 дней», — сказал Доманский.

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Он также отметил, что сторона защиты планирует выдвинуть встречное заявление, о котором не может говорить, «дабы не была готова другая сторона».

В данный момент Вышинский содержится в СИЗО Херсона.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прокомментировал перспективы возможного обмена Олега Сенцова, который был осужден в России за организацию терактов в Крыму, на Вышинского.