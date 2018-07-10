По делу «Зимней вишни» арестовали начальника службы пожаротушения

Центральный районный суд Кемерово принял решение о помещении под арест сроком на два месяца начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, который обвиняется в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, передает РИА «Новости».

«Суд постановил избрать в отношении Бурсина Андрея Сергеевича меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 7 сентября… Обстоятельств, препятствующих нахождению под стражей, судом не усматривается», — зачитала решение председатель суда Инна Михайленко.

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По словам судьи, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете заявили о давлении пожарных на потерпевших по делу «Зимней вишни».