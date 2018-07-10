В СК заявили о давлении пожарных на потерпевших по делу «Зимней вишни»

По словам старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Рустама Габдулина, коллеги начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, который проходит в качестве обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, оказывают давление на потерпевших, передает РИА «Новости».

«Потерпевшим угрожают через соцсети, накануне у здания суда было порядка 20 мужчин, которые допускали личные оскорбления и угрозы в сторону потерпевших. Это были коллеги Бурсина… Они фотографировали машины, на которых те приехали… На потерпевших оказывается давление, все данные — адреса и годы рождения — известны обвиняемому», — заявил Габдулин.

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Бурсин заявил о своей непричастности к угрозам или попыткам подкупа потерпевших.

«Через СМИ и соцсети оказывается давление, говорят, сами будете тушить, мы боимся за свои жизни и детей. У обвиняемых есть возможность ознакомиться с нашими личными данными. Мы боимся, что к нам придут домой», — рассказал один из потерпевших.

При этом, представители потерпевших отметили, что Бурсин лично не оказывал давления.

Ранее сообщалось, что Бурсина обвиняют в том, что он не организовал должным образом проведение разведки пожара.