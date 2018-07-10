В Венесуэле политзаключенные захватили здание тюрьмы

Венесуэльская правозащитница Тамара Суджу заявила, что группа политзаключенных смогла взять под контроль здание своей тюрьмы. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

По словам Суджу, заключенные тюрьмы при Боливарианской службе разведки не имеют возможности видеться со членами своих семей и адвокатами и таким образом протестуют против нарушений прав человека.

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«Я получаю информацию, что заключенные в здании SEBIN Helicoide, находившиеся 55 дней без связи с внешним миром, протестуют, они выдавили решетки, дойдя чуть ли не до зала свиданий», — написала Суджу.

Ранее сообщалось, что из колонии в Красноярском крае сбежали трое заключенных.