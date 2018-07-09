В Минпромторге рассказали, когда Россия отреагирует на инцидент в Эймсбери

Заместитель главы Минпромторга Георгий Каламанов заявил, что Россия сформулирует свою позицию по инциденту в английском Эймсбери, где два человека предположительно были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», если этот вопрос будет вынесен на исполнительный совет ОЗХО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее поступили сведения, что британка, отравленная «Новичком» в Эймсбери, скончалась. Еще один человек продолжает находиться в больнице Солсбери, сообщалось, что он поступил туда в критическом состоянии.

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«Насколько известно, Великобритания не направляла ноту по данному инциденту (Отравлению в Эймсбери. — «Газета.Ru») в техсекретариат ОЗХО. Информация освещается только в СМИ», — сказал Каламанов.

Он подчеркнул, что если данный вопрос будет выдвинут, то Россия сформулирует свою позицию.

Заседание исполнительного совета ОЗХО намечено на 10-13 июля.