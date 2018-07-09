В Москве в понедельник ожидается до +23°С

В Москве в понедельник, 9 июля, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.

Днем облачно с прояснениями, местами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов.

Также ранее стало известно что утром в воскресенье, 8 июля, в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков. Из-за дождей уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.