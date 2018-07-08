Россияне рассказали об отношении к неблагополучным семьям

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы изучить отношение жителей России к проблеме неблагополучных семей. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, 52% россиян считают, что среди их знакомых почти нет семей, которые можно назвать неблагополучными. При этом 45% опрошенных знают подобные семьи, хотя считают их единичными случаями (29%).

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По мнению респондентов, признаками неблагополучности семьи являются низкий уровень жизни, а также нехватка денег на самое необходимое (47%). Кроме того, среди критериев встречаются высокий уровень безработицы (17%), алкоголизм и наркотическая зависимость (12%).

«Пьянство в семье и невнимание к детям и их нуждам по-прежнему остаются одними из самых распространенных проблем в семьях: по 16% россиян отметили, что в их окружении есть семьи с подобными трудностями», — говорится в исследовании.

Согласно полученным результатам, для сокращения числа неблагополучных семей жители страны предлагают бороться с безработицей (24%), повышать уровень жизни людей, зарплат и пенсий (11%).

Ранее сообщалось, что большинство россиян не ощутили воздействие санкций.