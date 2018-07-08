В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 30 км к юго-востоку от населенного пункта Охара в префектуре Киото», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане у архипелага Кермадек в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 34 километров в 123 км к северо-востоку от необитаемого острова Л'Эсперанс Рок.