Сенцов рассказал о своем состоянии после 51 дня голодовки

Задержанный в России украинский режиссер Олег Сенцов в письме из колонии рассказал о состоянии своего здоровье по прошествии 51 дня голодовки. Фотографию письма опубликовала актриса Римма Зюбина в своем фейсбуке.

«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам», — написал Сенцов.

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Он отметил, что его здоровье каждый видит так, как «хочет».

Также он подробно рассказал Зюбиной о продолжительной процедуре отправки писем из колонии и попросил ее не беспокоиться, если они задерживаются.

Олег Сенцов объявил голодовку 16 мая, в общей сложности она длится 55 дней.

Ранее сообщалось, что Сенцов может стать частью обмена осужденными России и Украины.