В Москве в субботу ожидается до +22°С

В Москве в субботу, 7 июля, ожидается до +22°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +20 до +22°С.

Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее стало известно, что минувший июнь стал одним из самых жарких в России за 127 лет.

Как отмечалось, наивысшие температурные показатели зарегистрированы на севере Сибири.

Также сообщалось, что синоптики предупредили москвичей о сентябрьской погоде в начале июля.