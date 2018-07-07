В Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Берил»
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло объявил режим чрезвычайного положения из-за урагана «Берил». Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, решение Роселло связано с тем, что в настоящее время ураган приближается к Пуэрто-Рико.
Как отмечается, в Национальном центре США по предупреждению ураганов (NHC) считают, что когда ураган «Берил» дойдет до Пуэрто-Рико, он ослабнет до тропического шторма.
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Ранее сообщалось, что сформировавшийся над Атлантическим океаном тропический шторм «Берил» усилился до урагана.
Как отмечалось, максимальная скорость ветра составила 128 км/ч.