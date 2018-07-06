Осужденный в России украинец Кольченко прекратил голодовку

Украинец Александр Кольченко, отбывающий в России наказание по обвинению в организации терактов на территории Крыма, прекратил голодовку. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

О состоянии Кольченко рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Последний визит омбудсмена к украинскому гражданину состоялся 18 июня, Кольченко заявил, что жалоб на состояние здоровья и условия содержания у него нет.

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«Сказал, что голодовку прекратил, питается нормально, интересуется, когда к нему приедет Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Других вопросов и просьб к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области у него нет», — отмечается в сообщении на сайте СПЧ.

Ранее в МИД России отреагировали на сообщения о передаче украинскому режиссеру Олегу Сенцову взрывчатки.