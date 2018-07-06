В Латвии заявили о незаконности российских школ на территории страны

Латвийский министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что посольство России не имеет законных прав открывать на территории прибалтийской республики российские школы. Об этом пишет латвийская газета «Неаткарига».

Данное заявление Шадурскис сделал, комментируя высказывание российского посла в Латвии Евгения Лукьянова о возможном открытии в стране российских школ при посольстве. В числе прочего он назвал усиление позиций латышского языка национальным вопросом, а сообщение о возможном открытии в республике школ при российском посольстве «фантазией».

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«Создание русских школ в Латвии — всего лишь фантазия Лукьянова, не имеющая под собой правовой основы», — сказал Шадурскис.

Как отметил латвийский министр, невозможно открывать в стране образовательное учреждение, если ее образовательная программа не соответствует постановлениям кабинета министров. Это же касается и частных образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте подвергли критике запрет на обучение на русском языке в частных учебных заведениях страны.