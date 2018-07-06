В Японии из-за паводков погибли четыре человека

В Японии не менее четырех человек погибли и еще несколько пропали без вести в результате паводков и оползней, вызванных ливнями. Об этом сообщает Reuters.

По имеющейся информации, одного из погибших смыло. Также стало известно о смерти пожилой женщины от сильного порыва ветра. Кроме того, десятки человек пострадали, четверо находятся в критическом состоянии.

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Сообщается, что было принято решение об эвакуации 210 тыс. человек. Власти предупреждают людей об опасности оползней и наводнений из-за дождя, жителей в зонах риска призывают своевременно эвакуироваться.

Японское метеорологическое агентство назвало ливни «историческими», отметив, что в ближайшие дни рекордные ливни в Японии будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что в Приэльбрусье из-за паводков ввели режим ЧС.