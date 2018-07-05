Скотланд-Ярд связал расследование отравления в Эймсбери с делом Скрипалей

Скотланд-Ярд на своем официальном сайте опубликовал сообщение, в котором говорится о том, что основной линией расследования отравления двух человек в Эймсбери будет связь этого дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Расследование покушения на Скрипалей продолжается, следователи продолжают собирать все необходимые доказательства. Вероятность того, что два расследования могут быть связаны отчетливо является основной линией расследования полиции», — говорится в тексте сообщения.

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Вместе с этим, в Скотланд-Ярде подчеркнули, что на данный момент свидетельства того, что жертвы нового отравления посещали места, где были отравлены Скрипали, отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в больнице Солсбери рассказали о пострадавших при отравлении в Эймсбери.