В Нидерландах из музея украли смертельно опасный яд

Бутылка со смертельно опасным ядом кураре была украдена из музея Бургаве в городе Лейдене в Нидерландах, сообщает NL Times.

По имеющейся информации, инцидент произошел ранним утром 5 июля. Полиция сообщила, что ведет поиски пропавшего вещества, и предостерегла жителей не прикасаться к яду, если они найдут его раньше них.

Реклама

Отмечается, что спрессованный яд размером меньше кубика сахара хранился в сейфе, вместе с которым и был украден. Удалось ли ворам вынести и музея что-то еще, пока неясно.

Согласно информации Omroep West, яд кураре использовался ранее племенами Южной Америки во время охоты: индейцы намазывали им наконечники стрел. В наше время в Нидерландах его как сильнейший миорелаксант используют при проведении процедуры эвтаназии.

В полиции рассказали, что расследование на данный момент продолжается, подчеркнув, что в первую очередь они ищут яд.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали двоих причастных к краже 100-килограммовой монеты из музея в Берлине.