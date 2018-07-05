Британия уведомила ОЗХО об отравлении в Эймсбери

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мей заявил, что британская сторона уведомила об отравлении двух британцев в Эймсбери Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) Об этом сообщает Reuters.

Вечером 4 июля стало известно, что двое граждан Великобритании из Эймсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» — тем же, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

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«Мы уведомили ОЗХО относительно нынешних обстоятельств», — сказал представитель.

Ранее замглавы британского МВД Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, российская сторона не имеет отношения к отравлению в Эймсбери.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию экстренного заседания британского МВД по новому отравлению «Новичком».