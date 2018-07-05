В Киеве у Верховной рады протестуют горняки

В Киеве у здания Верховной рады проходит митинг горняков, требующих погасить перед ними задолженности по зарплате, сообщает РИА «Новости».

По данным главы Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаила Волынца, общая сумма долгов перед горняками составляет $41,6 млн.

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По имеющимся данным, в забастовке принимают участие рабочие из разных регионов Украины, на их плакатах написаны требования выплатить им долги по зарплате, вернуть в собственность государства шахты «Котляревская», «Селидовуголь» и «1-3 Новогродовская». Также горняки требуют принять программу развития угольной промышленности на ближайшие десять лет и «ликвидировать влияние смотрящих» на угледобывающую сферу.

Отмечается, что возле здания Верховной Рады дежурят наряды полицейских и бойцов нацгвардии, были замечены машины скорой помощи и пожарные.

Ранее сообщалось, что протестующие шахтеры из Львовской области перекрыли международную трассу.