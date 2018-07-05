Порошенко рассказал о крещении Украины князем Владимиром

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Таким мнением он поделился в интервью сербскому телеканалу РТС, цитаты из которого приводит его пресс-служба.

Украинский президент также призвал мир поддержать Украину в том, чтобы украинской церкви предоставили автокефалию.

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«Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь», — сказал Порошенко.

По его мнению, именно Украина была «матерью» Русской православной церкви.

«Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию украинской церкви. Поддержка других для нас в этом много значит», — заключил Порошенко.

В мае Священный синод Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата обвинил российскую сторону в создании препятствий для получения автокефалии.