Вулкан увеличил площадь США

Территория Большого острова в штате Гавайи увеличилась более чем на 2,25 квадратных километра. Об этом сообщает в твиттере Геологическая служба США.

По данным службы, при извержение вулкана Килауэа лава, которая попала в океан, создала 555 акров новой земли.

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Ранее сообщалось, что в результате извержения вулкана Килауэа на Большом острове Гавайев лавой вытолкнуло минеральные камни зеленого цвета — оливин, похожий на изумруд.

Как отмечалось, жертв извержения нет, однако лава уничтожила около 600 домов.

В начале июня власти Гавайев издали распоряжение о принудительной эвакуации жителей острова.