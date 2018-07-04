Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник рассказал о планах на будущее

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Москвич Руслан Салимгареев, которому удалось получить максимальное количество баллов на четырех предметах во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказал, что намерен подавать документы в Московский государственный университет, передает РИА «Новости».

Как уточняется, Руслан, набравший 100 баллов по четырем предметам, сдавал еще два экзамена – информатику (83 балла) и физику (98 баллов). По словам Салимгареева, в выпускном классе школы он решил поступать на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. Кроме того, он рассматривает возможность учиться в Московском физико-техническом институте.

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«Но туда мне засчитывают экзамены по результатам олимпиад, так что я бы не стал только по этому поводу так волноваться», — пояснил Салимгареев.

Ранее сообщалось, что набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник рассказал о подготовке и целях.