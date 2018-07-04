В Москве в среду ожидается до +20°С

В Москве в среду, 4 июля, ожидается до +20°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +18 до +20°С.

Днем облачно, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее синоптики предупредили москвичей о сентябрьской погоде. Отмечалось, что в течение рабочей недели москвичей ожидают дожди, но их интенсивность будет небольшой.

Также ранее в Москве было продлено действие повышенного уровня погодной опасности из-за ветра, грозы и тумана.