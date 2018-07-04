Роспотребнадзор назвал российские регионы с самым грязным воздухом

По итогам 2017 года регионом с самым грязным воздухом стала Бурятия. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В газете отмечают, что рейтинг регионов был составлен с помощью проб с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. В перечень попали регионы с наиболее высокой ПДК.

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Помимо Бурятии в список попали Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым. При этом эксперты подчеркнули, что данные о загрязненности воздуха в Крыму не касаются курортных зон.

В бурятском правительстве посчитали, что Улан-Удэ часто попадает в рейтинги городов с самым грязным воздухом из-за выбросов бензапирена, которые образуются в угольных котельных в частном секторе. По данным газеты, власти региона намерены решить эту проблему с помощью централизации отопления.

Ранее были названы самые экологичные и самые грязные регионы России.