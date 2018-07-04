Путин утвердил повышение пошлин за заграничный паспорт и водительские права
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин на выдачу заграничного паспорта и водительских прав нового образца. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно новому закону, пошлина на получение загранпаспорта нового поколения вырастет с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. Также вырастет пошлина за выдачу загранпаспорта гражданам моложе 14 лет, с 1,5 до 2,5 тыс. руб.
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Пошлина на получение водительского удостоверения увеличится с 2 тыс. руб. до 3 тыс.
Подписанный закон вступает в силу через месяц после его публикации.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении пошлины за загранпаспорт.