Путин приравнял один день в СИЗО к полутора дням в колонии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает приравнивание одного дня в следственном изоляторе к полутора дням пребывания в колонии. Данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, теперь каждый день, который осужденный провел в СИЗО, будет засчитываться за полтора дня в исправительном учреждении. В случае, если осужденного отправят в колонию-поселение, то каждый день в следственном изоляторе будет приравнен к двум дням лишения свободы.

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Также срок нахождения в СИЗО будет учитываться в случае наложения других видов наказания. В частности, один день в следственном изоляторе засчитают за два дня принудительных работ, ограничения свободы или ареста, а также полутора дням в дисциплинарном батальоне, к трем дням исправительных работ и ограничения по военной службе или восьми часам обязательных работ.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла поправку в Уголовный кодекс, по которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.