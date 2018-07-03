Главу Росприроднадзора освободили от должности
Российский премьер Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности главу Росприроднадзора Артема Сидорова, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра.
«Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», — говорится в тексте документа.
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Сидоров занимал должность руководителя Росприроднадзора с сентября 2015 года, до этого он на протяжении пяти лет занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке за сутки сгорело более 30 тысяч гектаров леса.