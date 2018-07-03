Трамп отказался приспустить флаги США в память о погибших журналистах

Президент США Дональд Трамп отклонил поданную в минувшие выходные просьбу мэра Аннаполиса Гэвина Бакли о том, чтобы приспустить флаги Соединенных Штатов в память о пятерых убитых при выполнении своей работы журналистах во время стрельбы в редакции местной газеты Capital Gazette, передает ABC News.

Пресс-секретарь мэра подтвердила ABC News факт просьбы главы Аннаполиса.

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«Мэр крайне разочарован отказом Белого дома на его просьбу приспустить наполовину флаг Соединенных Штатов, чтобы почтить память убитых журналистов из Capital Gazette. Он рассматривает эти убийства как нападение на свободу прессы, которая гарантирована первой поправкой к Конституции США», — сказала пресс-секретарь мэра Сьюзан О`Брайан.

Отмечается, что ранее президент США приспускал флаги после стрельбы в школе в Санта-Фе, штат Техас, во время которой были убиты 10 человек, или после стрельбы в школе Марджори Стоунман Дуглас, штат Флорида, где погибли 17 человек.

Ранее Трамп выразил соболезнования погибшим при огнестрельной атаке в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе,