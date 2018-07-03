Трибунал в Донбассе приговорил Коломойского к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал (УНТ), созданный жителями самопровозглашенных республик Донбасса, приговорил 10 украинских граждан к различным срокам. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

В частности, УНТ приговорил к пожизненному заключению бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

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«Он лидер по количеству предъявленных ему обвинений – злоупотребление властью, развязывание военного конфликта, создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, пособничество в совершении бандитизма», — отмечает агентство.

К 10 годам заключения приговорен Сергей Тарута, который в 2014 году возглавлял Донецкую областную государственную администрацию.

Ранее трибунал в Донбассе приговорил президента Украины Петра Порошенко к пожизненному заключению.