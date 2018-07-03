В Мексике убили мэра города
В мексиканском штате Халиско из крупнокалиберного оружия был застрелен глава города Текалитлан Виктор Диас, сообщает портал Zeta со ссылкой на сообщение местной полиции.
По данным правоохранительных органов, мэр ехал в автомобиле вместе с другим чиновником, когда неизвестные открыли огонь. Полиция отметила, что неизвестные произвели не менее 30 выстрелов. Компаньон Диаса выжил, его госпитализировали с серьезными ранениями.
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Комитет Институционно-революционной партии Мексики призвал полицию не оставить безнаказанными «трусливые» действия нападавших.
В данный момент правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах застрелили мэра города во время официальной церемонии.