Молчанов прокомментировал смерть Кравченко‍

Советский и российский теле- и радиоведущий Владимир Молчанов прокомментировал RT смерть бывшего руководителя Гостелерадио СССР Леонида Кравченко.

«Леонид Петрович Кравченко — мой крестный отец на телевидении. Благодаря ему я туда и попал в уже зрелом возрасте, в 36 лет. Он моментально дал согласие на программу, которая потом стала называться «До и после полуночи». Он все время делал мне такие авансы. Он потрясающе умел распознавать настоящих журналистов... хороших аналитиков и талантливых людей», — сказал Молчанов.

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По его словам, Кравченко «никогда не опускался до каких-то интриг» и был очень честным. Молчанов добавил, что безумно благодарен Леониду Кравченко.

Бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко скончался на 81-м году жизни.