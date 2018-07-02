В Москве заработал пляжный патруль

Спасатели на пожарных машинах начали патрулировать пляжи и другие места отдыха Москвы в особо жаркий период, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Каждый пожарно-спасательный автомобиль в Москве оборудован первичными средствами спасения на воде, а пожарные обучены способам оказания помощи терпящим бедствие. Маршруты патрулирования разработаны с учетом районов выезда пожарно-спасательных частей», — сказали в ведомстве.

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По его словам, пожарные по громкоговорителям напоминают отдыхающим о соблюдении правил охраны жизни людей на воде.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев обязал руководителей комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в регионах обеспечить безопасность летнего отдыха детей.