Умер Леонид Кравченко

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Бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его сына.

Отмечается, что в последнее время журналист тяжело болел.

Леонид Кравченко родился в 1938 году в Орловской области, в 1961 году закончил факультет журналистики МГУ. С 1975 по 1980 год был главным редактором «Строительной газеты», с 1980 по 1985 — главным редактором газеты «Труд».

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В 1985 году был назначен первым заместителем председателя Гостелерадио СССР. В 1989 году возглавил ТАСС, в ноябре 1990 года был назначен руководителем Гостелерадио, а позднее — председателем Всесоюзной телерадиовещательной компании. С 1998 года был главным редактором »Парламентской газеты».

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.