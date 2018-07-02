В МЧС продлили массовую проверку ТЦ после выявления 270 тысяч нарушений

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В МЧС России рассказали, что начатую после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» массовую проверку торгово-развлекательных центров продлили до 30 июля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за время проверки было проверено свыше 60 тыс. объектов и выявлено более 270 тыс. нарушений.

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«Практически каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, в более чем 2,5 тыс. объектах обнаружили недостатки в системе противодымной защиты, аналогичная ситуация наблюдается и с системами автоматического пожаротушения. Кроме того, выяснили, что в ТЦ отсутствуют первичные средства пожаротушения, а у персонала низкий уровень подготовки.

Ранее суды приостановили работу сотен ТЦ в России из-за нарушений безопасности.