В Пермском крае уволили сотрудника «Водоканала» за «налог на дождь»

Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Красников заявил, что сотрудник «Водоканала», который сообщил местным жителям о начале взимания платы за дождевую воду, был уволен, передает ТАСС.

«Некомпетентный сотрудник «Водоканала» зачем-то сообщил жителям, что это не за канализацию, а за дождевую воду, естественно возникла эта ситуация. Сотрудник уже уволен, это был начальник отдела «Водоканала», который не знает, что входит в состав ОДН и тарифа, что они предъявляют населению», — сказал Красников.

Реклама

По его словам, включенная в расчеты стоимость является платой за водоотведение, установленной в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что Кунгурский «Водоканал» проверят после сообщений о сборах за дождь.