Губернатор Ульяновской области извинился за ситуацию в здравоохранении

Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов в своем фейсбуке принес извинения перед жителями региона, в связи с уголовным делом о закупках в сфере областного здравоохранения.

«Каждый из нас испытывает чувство стыда в связи с той ситуацией, которая сложилась в сфере здравоохранения. Я глубоко извиняюсь перед нашими земляками за произошедшее. Это опозорило власть и весь регион. Уверен, будет проведено самое тщательное расследование данного факта», — написал Морозов.

Реклама

В Ульяновской области расследуется уголовное дело в отношении главы руководства АО «Ульяновскфармация», главы комитета по социальной политике областного заксобрания Игоря Тихонова и министра здравоохранения региона Рашида Абдуллова. По версии следствия они вынудили медицинские учреждения приобретать кислород на выгодных для АО «Ульяновскфармация» условиях, заключив контракты на сумму не менее 24 млн рублей.

«Сегодня при приеме на работу мы используем полиграф, что позволило исключить трудоустройство в органы власти людей с сомнительной репутацией. Мы будем применять его не только при поступлении сигналов и при проведении служебных проверок, но и не реже одного раза в три года», — написал губернатор.

Морозов пообещал, что психофизиологическое тестирование будут проходить все чиновники, а также сотрудники ведомственных организаций, лица, замещающие должности муниципальной службы.