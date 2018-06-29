Украинские националисты обвинили Россию в «краже» земель и песен

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что в границах 1921 года территория Украины была в 1,6 раз больше, чем сейчас. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев уважает границы, признанные после второй мировой войны. Однако политик назвал ряд областей, которые «принадлежат» Украине.

Реклама

«Там и о Зеленом Клине можно говорить, и о Стародубщине (Брянская область), Холмщине (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщине (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее», — заявил Тягнибок.

Он также обвинил Россию в «краже» культурного наследия, например, патриотических песен.

Ранее первый президент Украины рассказал, как сделать Донбасс украинским.