Украинские националисты обвинили Россию в «краже» земель и песен
Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что в границах 1921 года территория Украины была в 1,6 раз больше, чем сейчас. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Киев уважает границы, признанные после второй мировой войны. Однако политик назвал ряд областей, которые «принадлежат» Украине.
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«Там и о Зеленом Клине можно говорить, и о Стародубщине (Брянская область), Холмщине (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщине (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее», — заявил Тягнибок.
Он также обвинил Россию в «краже» культурного наследия, например, патриотических песен.
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