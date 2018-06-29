На Урале учительнице объявили выговор за грамоты с украинским флагом

Классному руководителю из школы №22 города Серов Свердловской области, которая выдала выпускникам грамоты с флагом Украины, объявили выговор, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел по невнимательности учительницы: подходящий бланк она нашла в интернете, не обратив внимания на изображение украинского флага.

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Как рассказали в управлении образования Серовского городского округа, педагог заметила ошибку, когда уже начала вручать грамоты школьникам. Все документы с украинским флагом уже собрали и вместо них выдали грамоты с российской символикой.

Подчеркивается, что похожий инцидент произошел в Приморье. Учительница, которая также случайно распечатала три грамоты с украинским гербом, получила дисциплинарное взыскание.

Ранее сообщалось, что в школе Нижневартовска перепутали флаги России и Нидерландов.