Олег Навальный вышел из колонии

Пресс-секретарь регионального управления ФСИН Валентина Копылова рассказала, что брат Алексея Навального Олег, который был осужден за хищение средств у компании «Ив Роше», был освобожден из колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Олег Навальный отбывал срок 3,5 года в колонии, находящейся в Орловской области.

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По словам Копыловой, он вышел 29 июня.

Ранее президиум Верховного суда России признал условный приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу, которых осудили за мошенничество с компанией «Ив Роше», легитимным. Суд перепроверял законность вынесенного приговора после решения Страсбургского суда, который увидел в решении нарушение прав Навального и его брата на справедливое судебное разбирательство.