В Пусане задержали российское судно

Председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов заявил, что в южнокорейском Пусане было задержано российское судно «Палладий». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, судно было задержано после жалобы моряков на долги по зарплате.

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Он также добавил, что моряки обратились в портовую инспекцию, «идет разбирательство».

Ранее инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский заявил, что в южнокорейском Пусане арестовано судно «Николай Касаткин» после жалоб моряков на долги по зарплате.

По его словам, у компании, которой принадлежит «Николай Касаткин», есть проблемы еще с двумя судами.