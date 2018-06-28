Сотрудник подвергшейся атаке газеты в Мэриленде рассказал о нападении

Сотрудник газеты Capital Gazette, в редакции которой неизвестный, вооруженный дробовиком открыл огонь и убил четырех человек, в своем твиттере рассказал о произошедшем.

«Один стрелок убил множество людей в моей редакции, некоторые из них мертвы. Стрелок стрелял через стеклянную дверь в офис и открыл огонь по множеству сотрудников. Не могу рассказать больше и не хочу объявлять никого мертвы, но это плохо. Нет ничего более ужасающего, чем слышать, как стреляют по множеству людей, пока ты сидишь под столом, а потом услышать, как стрелок перезаряжает (оружие)», — написал он.

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Об этом журналист написал, по его словам, ожидая допроса в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе.