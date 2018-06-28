В Германии произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

В немецком городе Бремен произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Focus.

Как отмечается, инцидент произошел утром в районе Хухтинг. Взрыв произошел на мансардном этаже жилого дома. По данным полиции, после этого на верхнем этаже дома начался пожар.

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Согласно имеющейся информации, жертвами произошедшего стали три человека. Сотрудники экстренных служб нашли тела 41-летней женщины и ее семилетнего сына, а также в соседнем доме — 70-летнюю женщину. Близлежащие дома сильно повреждены.

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