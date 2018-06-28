В Алма-Ате локализовали пожар площадью 17 тысяч квадратных метров

Официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов заявил, что пожар в складских помещениях на окраине Алма-Аты локализован, сообщает РИА «Новости».

«Принятыми мерами в 9.06 [6.06 мск] пожар локализован на площади более 17 тыс. кв. м. Ликвидация пожара продолжается», — сказал Иманкулов.

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Всего на месте возгорания работают 75 пожарных и 20 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты. С подвозом воды помогают коммунальные службы. Также в небо поднят вертолет Ми-171 КЧС с водосливным устройством, каждый сброс составляет 3 т. В данный момент вертолет сбросил 60 т воды.

Ранее сообщалось, что Алма-Ату накрыл черный дым от пожара на окраине города.