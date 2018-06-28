Воздушный шар оставил без света 33 тысячи жителей Якутска

Гелиевый шар, запущенный выпускниками, запутался в проводах и привел к технологическому нарушению на магистральной линии, сообщается на сайте «Якутскэнерго».

«По сообщению диспетчера оперативно-диспетчерской службы в 22.57 [16.57 мск] на линии сработала автоматическая защита оборудования. Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода», — говорится в сообщении на сайте.

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Отмечается, что из-за воздушного шара без света остались 33,6 тыс. жителей Якутска. Также сообщается, что специалисты осуществили переключение работы оборудования и смогли восстановить электроснабжение за 12 минут.

Ранее сообщалось, что в Барнауле около 35 тыс. человек остались без света.